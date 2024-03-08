Nuran'ın kızı konuştu, şok detaylar ortaya çıktı!

Meryem, annesi kaybolduktan sonra ifade vermişti; jandarma Meryem’in ifadesindeki detaylarla, kayınvalide Yeter ve kayınpeder Celal’in ifadesinin tutmadığını fark etti ve 2 yıl sonra tekrar Meryem’in bilgisine başvuruldu.

Savaş’ın kız kardeşi Ayşe ise ilk defa ifade verdi. Didem Arslan Yılmaz, Meryem’in ilk ifadesindeki şok detayları ilk kez açıkladı. Kayınvalide Yeter ve kayınpeder Celal’in daha önce verdikleri ifadelerde; o gece akşam yemek yedikleri ve çocukları arka odaya Nuran'ın götürdüğünü söylemişti.

Nuran’ın kızı Meryem’in tam tersi ifadeleri karşısında kayınvalide Yeter önce, “Ben uyuyordum” dedi, ardından hatırlamadığını iddia etti. Savaş’ın kız kardeşi Ayşe ise ilk kez ifade verdi. Bu ifadeler Nuran cinayetindeki sır perdesini aralayacak mı?