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        Haberler Gündem Güncel Nuran'ın kızı konuştu, şok detaylar ortaya çıktı!

        Nuran'ın kızı konuştu, şok detaylar ortaya çıktı!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 3 yıl önce kaybolan Nuran B. dosyasında şok gelişmeler yaşandı. Soruşturma savcısı talimat verdi, aralarında pedagogların da bulunduğu 4 kişilik özel ekip kuruldu. O gün evde olan Savaş'ın kız kardeşi Ayşe ve kızı Meryem ifade verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:24
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        Nuran'ın kızı konuştu, şok detaylar ortaya çıktı!
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        Meryem, annesi kaybolduktan sonra ifade vermişti; jandarma Meryem’in ifadesindeki detaylarla, kayınvalide Yeter ve kayınpeder Celal’in ifadesinin tutmadığını fark etti ve 2 yıl sonra tekrar Meryem’in bilgisine başvuruldu.

        Savaş’ın kız kardeşi Ayşe ise ilk defa ifade verdi. Didem Arslan Yılmaz, Meryem’in ilk ifadesindeki şok detayları ilk kez açıkladı. Kayınvalide Yeter ve kayınpeder Celal’in daha önce verdikleri ifadelerde; o gece akşam yemek yedikleri ve çocukları arka odaya Nuran'ın götürdüğünü söylemişti.

        Nuran’ın kızı Meryem’in tam tersi ifadeleri karşısında kayınvalide Yeter önce, “Ben uyuyordum” dedi, ardından hatırlamadığını iddia etti. Savaş’ın kız kardeşi Ayşe ise ilk kez ifade verdi. Bu ifadeler Nuran cinayetindeki sır perdesini aralayacak mı?

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