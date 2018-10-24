Nurgül Yeşilçay eski eşi Cem Özer için dua istedi

Oyuncu Cem Özer, Afyonkarahisar'daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul'a getirilen Özer'in sağlık durumu kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Nurgül Yeşilçay, sette kaza geçiren eski eşi Cem Özer için dua istedi