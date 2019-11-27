Ünlü oyuncu Nuri Alço geçen yıl, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na yaptığı evlilik teklifiyle çok konuşulmuştu. Çiftten evlilik haberleri beklerken, 2. Sayfa programında yer alan habere göre Alço, nişanlısını herkesin gözü önünde darp etti.

Görgü tanıklarının iddialarına göre; Taksim'de bir mekana eğlenmeye giden Nuri Alço ve nişanlısı Burcu Sezginoğlu, bir anda tartışmaya başladılar. Alço, bir süre sonra nişanlısının üstüne yürüdü ve herkesin gözü önünde el kaldırdı.

2. Sayfa'ya konuşan Alço, "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Ben 40 küsür yıllık sanatçıyım. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik. Şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz." dedi.

"İNSAN DAHA DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

"Evlilik olacak mı?" sorusuna Nuri Alço, şu şekilde yanıt verdi: İnşallah, bekliyoruz işte. Her şeyin bir zamanı var. Yani bu kadar zaman geçince insan daha dikkatli olmaya çalışıyor.