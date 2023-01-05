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İki kadına kabusu yaşatmıştı! O adam işte böyle taksici oldu

İstanbul’da, iki kadının bulunduğu cipi takip edip üç kez araca çarpan, kadınlara kabusu yaşatan şoförün 63 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Peki bu adam İBB’den nasıl şoför kartı aldı? Esra Toptaş yazdı…

O adam işte böyle taksici oldu!
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Dün ajanslara bir haber düştü. Taksici terörüne ilişkin haber şu; İstanbul’da bir taksici, Kadıköy’de içinde iki kadının olduğu bir cipin peşine takılıp kilometrelerce ısrarla takip ediyor, üç kez de kadınların aracına çarpıyor.

Kelimenin tam anlamıyla kadınlara kabusu yaşatıyor. Haberi ilginç kılan asıl olay ise, taksicinin yakalanmasıyla ortaya çıkıyor. Şöyle ki, polisin yakalayıp gözaltına aldığı taksicinin 63 suç kaydının olduğu anlaşılıyor.

Evet… Tam 63 suç kaydı olan bir adam taksicilik yapıyor İstanbul’da. Peki bu nasıl oluyor? Zira bir kişinin taksici olabilmesi için İBB’den şoför kartı alması gerekli ki o şoför kartını alabilmenin ilk koşulu da sabıka kaydının olmaması.

Bu kurala rağmen, bu suç makinesi adam nasıl taksicilik yapabiliyor? İşte bu soruları hem İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’a sordum.

SUÇA EĞİLİMİ KİMSEYİ İLGİLENDİRMEMİŞ!

Eyüp Aksu, “Tüm yetki İBB’de. Takip, yaptırım, denetim yetkisi İBB’de. Şoför kartını da İBB veriyor. Bizim sorumluluğumuzda değil” yanıtını verdi.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise, soruma şöyle yanıt verdi: “Şoförün adli sicil kaydının olduğu fakat bunların şoför kartı almaya engel olan maddelerden olmadığını anladık. Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması nedeniyle de şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi” dedi.

Ve bu suç makinesi taksicinin adli sicil kaydını da gönderdi. Uzunca bir liste… Neymiş, bu uzunca liste, şoför kartı almaya engel olacak suçlar değilmiş. Yani suç işleme eğilimi hiç dikkate alınmamış. Art arda, peş peşe suçlar işleyen kişiye toplu taşıma yapabilir izni vermekten kimse imtina etmemiş. Sanki başvuruyu bir yazılım onaylamış ve otomatik olarak şoför kartı verilmiş.

Evet, şoför kartı almaya engel olacak suçların kapsamına girmeyebilir ama o başvurular böyle robotlaşmış bir sistemle kabul edilmemeli. Bu olay gösteriyor ki o şoför kartı verilirken istenen sabıka kaydının kapsamı genişletilmeli. Yoksa biz daha çook suç makinesi taksici haberi yaparız.

SUÇ KAYITLARI NELER?

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen ve adli kontrolle serbest bırakılan zanlının adli sicil kaydında yer alan suçları da ortaya çıktı. Buna göre şüphelinin hırsızlık, nitelikli hırsızlık, bir kimsenin konutuna rızası dışında girme gibi suç kayıtları bulunuyor. TCK'ya göre işlediği suçtan dolayı 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebiliyor.

HANGİ SUÇLARI İŞLEYEN ŞOFÖR KARTI ALAMIYOR?

Toplu ulaşım kullanım belgesi başvurusunu ise şu suçları işleyenler alamıyor: Kasten öldürme, tasarlayarak öldürme, bir kişiyi hukuka aykırı olarak hürriyetten yoksun bırakma, cinsel saldılar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, fuhşa teşvik suçu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma..

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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