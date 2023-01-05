O adam işte böyle taksici oldu!

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Dün ajanslara bir haber düştü. Taksici terörüne ilişkin haber şu; İstanbul’da bir taksici, Kadıköy’de içinde iki kadının olduğu bir cipin peşine takılıp kilometrelerce ısrarla takip ediyor, üç kez de kadınların aracına çarpıyor. Kelimenin tam anlamıyla kadınlara kabusu yaşatıyor. Haberi ilginç kılan asıl olay ise, taksicinin yakalanmasıyla ortaya çıkıyor. Şöyle ki, polisin yakalayıp gözaltına aldığı taksicinin 63 suç kaydının olduğu anlaşılıyor.

Evet… Tam 63 suç kaydı olan bir adam taksicilik yapıyor İstanbul’da. Peki bu nasıl oluyor? Zira bir kişinin taksici olabilmesi için İBB’den şoför kartı alması gerekli ki o şoför kartını alabilmenin ilk koşulu da sabıka kaydının olmaması.

Bu kurala rağmen, bu suç makinesi adam nasıl taksicilik yapabiliyor? İşte bu soruları hem İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’a sordum. SUÇA EĞİLİMİ KİMSEYİ İLGİLENDİRMEMİŞ! Eyüp Aksu, “Tüm yetki İBB’de. Takip, yaptırım, denetim yetkisi İBB’de. Şoför kartını da İBB veriyor. Bizim sorumluluğumuzda değil” yanıtını verdi.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise, soruma şöyle yanıt verdi: “Şoförün adli sicil kaydının olduğu fakat bunların şoför kartı almaya engel olan maddelerden olmadığını anladık. Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması nedeniyle de şoförün toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi” dedi. Ve bu suç makinesi taksicinin adli sicil kaydını da gönderdi. Uzunca bir liste… Neymiş, bu uzunca liste, şoför kartı almaya engel olacak suçlar değilmiş. Yani suç işleme eğilimi hiç dikkate alınmamış. Art arda, peş peşe suçlar işleyen kişiye toplu taşıma yapabilir izni vermekten kimse imtina etmemiş. Sanki başvuruyu bir yazılım onaylamış ve otomatik olarak şoför kartı verilmiş.