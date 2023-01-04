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Dehşete düşüren takip! Taksici, iki kadına kabusu yaşattı

İstanbul’da gece otomobilleriyle evlerine giden iki kadına ticari taksi kullanan bir kişi dehşeti yaşattı. Trafikte 120 kilometre hızla giderken takip ettiği hiç tanımadığı kadınların aracına peş peşe çarpan şüpheli, devriye polisinin durumu fark ederek peşine düşmesiyle kaçtı. Yaşadığı korkuyu sosyal medyada paylaşan Yıldız S. taksiden kurtulmak için dakikalarca kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı. Polis ekiplerinin kameradan belirlediği o şüpheli yakalandı. Şüphelinin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Son dakika: Dehşete düşüren takip! Taksici iki kadına kabusu yaşattı
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Kadıköy’de arkadaşlarına giden Yıldız S. 30 Aralık’ta başka bir arkadaşıyla saat 03.00 sıralarında evine dönmek için yola çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iki kadın araçla seyir halindeyken peşlerine bir ticari taksi takıldı.

Taksici E-5 üzerinde bir süre takip ettiği araca arkadan çarptı. Çevrenin ıssız olması sebebiyle durmaktan korkan Yıldız S. ve arkadaşı yollarına devam etti. Taksicinin takip ettiğini gören iki kadın gaza basarak çığlıklar içerisinde hızlandı. Göztepe’ye doğru sapan araca taksi sürücüsü bir kez daha çarptı.

120 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN 4 KEZ ÇARPTI

Ne yapacaklarını şaşıran kadınlar, polisi ararken, gözü dönmüş taksici 100-120 kilometre hızla ilerlerken, öndeki araca 4 kez daha çarptı.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Çarpma sırasında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde devriye görevi yapan polis ekibi durumu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, aracın peşinde düştü. Polisi gören taksici kaçarken, Yıldız S. ve arkadaşı dakikalarca süren kovalamacadan, polis ekiplerinin durumu fark etmesi sayesinde kurtuldu.

POLİS ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Yıldız S. yaşadıkları şoku sosyal medyada da paylaşarak, korku dolu anları anlattı. İstanbul Polisi yaşanan o olayla ilgili çalışma başlattı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları üzerinden inceleme yaptı. Taksinin plakasını belirledi. Şüphelinin kimliği de tespit edildi.

G&ouml;zaltına alınan R.Ş.
Gözaltına alınan R.Ş.

DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polisin kimliğini belirlediği kişinin R.Ş. olduğu anlaşıldı. R.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 35’i oto hırsızlıktan toplam 63 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyete götürülen şüpheli bugün adliyeye gönderilecek.

Yıldız S.
Yıldız S.

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