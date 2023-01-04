Dehşete düşüren takip! Taksici, iki kadına kabusu yaşattı

Kadıköy’de arkadaşlarına giden Yıldız S. 30 Aralık’ta başka bir arkadaşıyla saat 03.00 sıralarında evine dönmek için yola çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iki kadın araçla seyir halindeyken peşlerine bir ticari taksi takıldı.

Taksici E-5 üzerinde bir süre takip ettiği araca arkadan çarptı. Çevrenin ıssız olması sebebiyle durmaktan korkan Yıldız S. ve arkadaşı yollarına devam etti. Taksicinin takip ettiğini gören iki kadın gaza basarak çığlıklar içerisinde hızlandı. Göztepe’ye doğru sapan araca taksi sürücüsü bir kez daha çarptı.