O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!

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DHA

Denizli'de olay, Bekilli ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde hareket halindeki otomobilin arkasına zincirle bağlı şekilde yolda sürüklenen köpeği gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada köpeği sürükleyen kişi tespit edilerek yakaladı.

KÖPEĞİ BAGAJA KOYMUŞ BAGAJDAN ATLAMIŞ

Otomobili kullanan kişinin Sırıklı Mahallesinde oturan Ahmet D. (73) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Taşçı´nın ifadesinde, köpeğini veterinere aşı yaptırmak için otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu, ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

KÖPEĞİN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Köpeğin öldüğü belirlenirken, Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.