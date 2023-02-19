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O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş ve çevre 12 ili etkileyen deprem felaketinin ardından dünyanın birçok yerinden taziye mesajları ve destek paylaşımları yapıldı. Ancak milyonlarca takipçiye sahip olmasına rağmen dünyanın gördüğü bu felakete sessiz kalan bazı ünlü isimler de oldu. O isimlere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte Türkiye'ye destek vermeyen, paylaşım yapmayan dünyaca ünlü isimler...

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  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Kilis, Elazığ ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de yaralandığı bu felaket dünyada da ses getirmişti. Birçok ünlü sosyal medya hesabından Türkiye için yardım toplarken, bazı dünyaca ünlü isimler bu felakete karşı sessiz kalmıştı. İşte ülkemizin yaşadığı bu zor durumda destek olmayan dünyaca ünlü isimler...
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    LIONEL MESSI

    Kahramanmaraş depreminin olduğu ilk andan beri Türkiye'nin yanında olduğunu belli eden dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi ve eşi AHBAP Derneği'ne 3.5 Milyon Euro bağış yaptı. Sevilen futbolcu aynı zamanda 431 milyon takipçili sosyal medya hesabından yardım çağrılarında bulunan paylaşımlar yaptı.
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    CRISTIANO RONALDO

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ülkemizde yaşanan felaket ile ilgili sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmadı. Melih Demiral ünlü futbolcunun AHBAP Derneği'ne bağış yapacağını söylemişti fakat öyle bir hamle de gerçekleşmedi. Ronaldo sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    GRETA THUNBERG

    Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci olan Greta, Türkiye'de yaşanan deprem ile ilgili Twitter hesabı üzerinden tek bir Retweet yaparak birçok eleştiri aldı. Küresel ısınma yüzünden dünya kaynaklarının tükenmesini, insanların ölmesine karşı eylemlerle gösteren bir kişinin böyle bir felaket üzerinden yardım çağrısında bulunmaması tepki topladı.
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    İşte Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremle ilgili paylaşım yapmayan diğer ünlüler...

    SEBASTIAN VETTEL
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    RIHANNA
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    TAYLOR SWIFT
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    CONNOR MCGREGOR
  • O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki topladılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!

    BEYONCE

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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