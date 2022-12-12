O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ

Muhteşem bir müzik şöleniyle birbirinden ünlü isimlerin seyircilere yaşattığı özel ve eğlenceli anlarla son yılların rekor kıran programı olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Programda yer alacak konuklar ise henüz belli değil.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak olan 4 jüri ise şöyle: