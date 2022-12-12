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O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan program O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene olup olmayacağı konusunda yapılan araştırmalar hayranları tarafından en çok merak edilenler arasında yerini alırken beklenen açıklama geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in jüri üyeleri belli oldu. İşte jüri koltuğunda olacak o isimler…

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  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    TV8 ekranlarında yer alan ve yılbaşı denilince ilk akla gelen eğlence ve müzik programlarından olan O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel 31 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Her yıl birbirinden ünlü isimlerin yarışmacı olarak katıldığı programın 2023 yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğuna oturacak isimler şimdiden belli oldu. Jüride bu sene Hadise'nin yer almaması ise dikkat çekti.
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    O SES TÜRKİYE 2023 YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ

    Muhteşem bir müzik şöleniyle birbirinden ünlü isimlerin seyircilere yaşattığı özel ve eğlenceli anlarla son yılların rekor kıran programı olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Programda yer alacak konuklar ise henüz belli değil.

    O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda oturacak olan 4 jüri ise şöyle:
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    Beyazıt Öztürk
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    Seda Sayan
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    Yıldız Tilbe
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    Ebru Gündeş
  • O Ses Türkiye 2023 'Yılbaşı Özel' jürileri belli oldu! O isim kadroda olmayacak…

    Jüride Hadise'nin yer almaması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

    YARIŞMACILAR NETLEŞMEDİ

    Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak.  Sevilen ünlülerin yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün yarışmacıları ise fragman yayınlandıktan sonra netlik kazanacak.

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