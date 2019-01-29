O Ses Türkiye birincisi belli olmasının ardından milyonlarca vatandaşın büyük ödülü kazanan kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu O Ses Türkiye final heyecanı ile bu yıl son kez izleyici karşısına çıktı. Seda Sayan, Hadise, Beyaz ve Murat Boz başarılı buldukları ve halk tarafından iyi puan alan yarışmacılarını final için hazırladı. Finale ise Hadise'nin takımından Anıl Şimşek, Beyaz'ın takımından Umut Kaç ve Murat Boz'un takımından Ferat Üngür kaldı. Nefeslerin tutulduğu o anda ise sunucu Ilıcalı yarışmayı kazanan ismi açıkladı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2019 O SES ŞAMPİYONU

Beyaz'ın takımından Umut Kaç ile Murat Boz'un takımında Ferat Üngür son ikiye kaldı. Ferat Üngür, "Gel göre beni aşk neyledi" ilahisini seslendirdi. Performansı ile ayakta alkışlanan yarışmacı şampiyonluğu da hak kazandı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'e benzetiliyor.

O SES TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

O Ses Türkiye birincisi Ferhat Üngür 500 TL değerindeki para ödülünün sahibi olarak Hibrit otomobil sahibi oldu.