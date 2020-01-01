Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2020! O Ses Türkiye Yılbaşı birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programıyla, 2020'ye evde girenlere eğlenceli anlar yaşattı. Birçok ünlü ismin katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı programında birinciliği kimin göğüslediği de merak ediliyor. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaşananlar

O Ses Türkiye

O Ses Türkiye, Yılbaşı'nda izleyicilerin karşısına çıktı. Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Serenay Sarıkaya, Gupse Özay, Hande Erçal, Bergüzar Korel, Tuvana Türkay, Afra Saraçoğlu, Erdal Özyağcılar, Loris Karius, İbrahim Büyükak, Max Kruse, Danilo Zanna gibi isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında eğlenceli anlar yaşandı. Özellikle Serenay Sarıkaya performansıyla büyük alkış aldı. Peki O Ses Türkiye'nin kazananı kim oldu?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI BİRİNCİSİ KİM?

Oğulcan Ergin'in annesi Seda Sayan'a doğum günü sürprizi yapması, Seda Sayan'a duygu dolu anlar yaşattı. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programının birincisi ise Hadise oldu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nejat İşler, Çukur'da! Yamaç ile Çağatay Erdenet karşı karşıya!
TELEVİZYONYamaç ile Çağatay Erdenet karşı karşıya!
Bloomberg HT 10. yaşını kutluyor!
TELEVİZYONBloomberg HT 10. yaşını kutluyor!
Çukur ve Aras Bulut İynemli zirvede - Magazin haberleri
TELEVİZYONÇukur ve Aras Bulut İynemli zirvede
YILBAŞI ÖZEL: TV Yayın akışı 31 Aralık Salı - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de nel
TELEVİZYONYılbaşı özel TV Yayın akışı 31 Aralık Salı
Show TV yılbaşı tanıtımı - Magazin haberleri
TELEVİZYONShow TV'de yılbaşı coşkusu bir başka!
Çukur 82. son bölüm izle: Nejat İşler, Çağatay rolüyle geldi! Çukur 3. sezon 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONÇağatay, Çukur'u yok etmeye geldi
30 Aralık reyting sonuçları! Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON30 Aralık reyting sonuçları!
Yasak Elma son bölüm! Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONYasak Elma son bölüm!
Çukur son bölüm! Çukur 3. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur son bölüm!
Sefirin Kızı son bölüm! Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONSefirin Kızı son bölüm!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X