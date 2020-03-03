Obezite nedir? Günbegün ülkelerde fazlasıyla artan obezite sorunu nedir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir? İşte obezite hakkında tüm detaylar...
OBEZİTE NEDİR?
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında obezite yer almaktadır.Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
OBEZİTE SEBEPLERİ
Yanlış beslenme alışkanlıkları
Yetersiz fiziksel aktivite
Yaş
Cinsiyet
Eğitim düzeyi
Sosyo – kültürel etmenler
Gelir durumu
Hormonal ve metabolik etmenler
Genetik etmenler
Psikolojik problemler
Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
Sigara- alkol kullanma
Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
ÇOCUKLARDA OBEZİTE BELİRTİLERİ
Çocuklarda obezite, vücut kitle indeksine göre hesaplanır. Persentil eğrileri ile diğer yaşıt çocuklarda ve aynı cinsteki çocuklarla karşılaştırılır. Vücut kitle indeksi kişinin kilosunun boyunun karesine bölerek elde edilir ve her yaş için her cinsiyet için de farklıdır. Aynı yaştaki bir kız ile aynı yaştaki bir erkek çocuğun persentil eğrileri farklı olabilir. Persentil eğrilerini kilo persentil eğrisinde eğer çocuk 50 persentilde ise ideal kilo, 80 persentil de yavaş yavaş kilolu çocuktan bahsederken, persentili 90’ı geçen çocuklar obezdir, mutlaka tedavi edilmesi gerekir.
OBEZİTENİN ZARARLARI
Yüksek Tansiyon
Uyku Apnesi
Kalp Hastalıkları
Kalp krizi
Kalp yetmezliği
Ritm bozuklukları
Kanserler
Endometrium kanseri
Serviks kanseri
Over kanseri
Meme kanseri
Kolorektal (Kalın barsak) kanserler
Yemek borusu kanseri
Pankreas kanseri
Safra kesesi kanseri
Karaciğer kanseri
Böbrek kanseri
Tiroid kanseri
Prostat kanseri
Non-Hodgkin’s lenfoma
Multiple myelom
Lösemi
Böbrek hastalıkları
Alzheimer
OBEZİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
1.Tıbbi Beslenme (Diyet) Tedavisi
2.Egzersiz Tedavisi
3.Davranış değişikliği tedavisi: Kendi kendini gözlemleme, Uyaran kontrolü, Alternatif davranış geliştirme, Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme, Bilişsel yeniden yapılandırma, Sosyal destek
4.Farmakolojik tedavi: Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güvenirliliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan etiyolojiye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.
5.Cerrahi tedavi
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