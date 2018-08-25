Odra Opole - Puszcza Niepolomice maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Odra Opole, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Puszcza Niepolomice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Odra Opole 7 puanla 13. sırada, Puszcza Niepolomice 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Odra Opole, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Puszcza Niepolomice, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 581 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odra Opole kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Puszcza Niepolomice sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Odra Opole önceki hafta Puszcza Niepolomice mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Puszcza Niepolomice ise Odra Opole maçında 0-0 berabere kaldı.

Odra Opole, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Odra Opole, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Puszcza Niepolomice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puszcza Niepolomice, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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