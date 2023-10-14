Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti!
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde dün gece alınan sonuçların ardından 3 ülke finallere katılmayı garantilerken, Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo tarihe geçti.
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.
MBAPPE, FRANSA'YI EURO 2024'E TAŞIDI
Horozlar'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.
Hollanda'nın tek golü ise 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.
Fransa aldığı bu galibiyetle EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
BELÇİKA, ALMANYA BİLETİNİ KAPTI
F Grubu'nda ise Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu.
Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.
PORTEKİZ GARANTİLEDİ, RONALDO TARİHE GEÇTİ
J Grubu'nda ise lider Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos ve biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.