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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Portekiz kazandı, Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti!

        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde dün gece alınan sonuçların ardından 3 ülke finallere katılmayı garantilerken, Portekiz'in Slovakya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 09:35 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:42
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        EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı 3 grupta oynanan 7 maçla devam etti.

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        Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 2-1 mağlup etti.

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        MBAPPE, FRANSA'YI EURO 2024'E TAŞIDI

        Horozlar'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

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        Hollanda'nın tek golü ise 83. dakikada Quilindschy Hartman'dan geldi.

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        Fransa aldığı bu galibiyetle EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

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        BELÇİKA, ALMANYA BİLETİNİ KAPTI

        F Grubu'nda ise Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu.

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        Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.

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        PORTEKİZ GARANTİLEDİ, RONALDO TARİHE GEÇTİ

        J Grubu'nda ise lider Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos ve biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

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        Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.

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        Slovakya'ya karşı 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde milli formayla 125 gol atan ilk futbolcu oldu.

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