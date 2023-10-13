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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da evde cansız bedeni bulunmuştu! 59 yaşındaki adamı döverek öldürmüşler! - Güncel haberler

        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!

        Kütahya'da, yaklaşık 3 ay önce yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, darp edilerek öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, maktulün cesedinin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:43
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        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
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        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde 23 Temmuz'da ölü bulunmasıyla ilgili otopsi raporundaki darp izlerinden dolayı cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

        DARP EDİP EVİNE BIRAKMIŞLAR

        AA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darp edildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kütahya, Kocaeli ve Manisa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Kaplan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ve Z.K'yi (37) gözaltına aldı.

        İHBAR EDENLER DE ŞÜPHELİLER ÇIKTI

        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Kemal Kaplan'ı evinde ölü bulduklarını ihbar edenlerin de bu kişiler olduğu ortaya çıktı.

        CENAZEYİ DE TAŞIMIŞLAR

        Şüphelilerin, maktulün cesedinin cenaze aracına taşınmasına yardım etmeleri de Kaplan'ın ölü bulunduğu gün olayı görüntüleyen gazetecilerin kamerasına yansıdı.

        23 TEMMUZ'DA ÖLÜ BULUNMUŞTU

        Kütahya Belediyesinden emekliye ayrılan Kemal Kaplan, ihbar üzerine 23 Temmuz'da yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunmuştu.

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