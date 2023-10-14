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        Haberler Gündem Hava Durumu Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü! - Günün Haberleri

        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!

        Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle kırağı ve bazı yollarda buzlanma oluştu. Kentte, park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu objektife yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:52
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        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
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        Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        KIRAĞI OLUŞTU, CAMLAR BUZ TUTTU

        AA'da yer alan habere göre bitkilerin de kırağıyla kaplandığı ilde, Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinler soğuk havada yem bulmakta zorlandı.

        YOLDA BUZLANMA OLDU

        Posof ilçesinde de bazı yollarda buzlanma oluştu.

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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