Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle kırağı ve bazı yollarda buzlanma oluştu. Kentte, park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu objektife yansıdı
Giriş: 14.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:52
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma meydana geldi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu.
KIRAĞI OLUŞTU, CAMLAR BUZ TUTTU
AA'da yer alan habere göre bitkilerin de kırağıyla kaplandığı ilde, Milli Egemenlik Parkı'ndaki güvercinler soğuk havada yem bulmakta zorlandı.
YOLDA BUZLANMA OLDU
Posof ilçesinde de bazı yollarda buzlanma oluştu.
Haberi Hazırlayan: Alper Uruş