İtalya'da bahis skandalı: Nicolo Fagioli suçunu itiraf etti

La Gazzetta dello Sport: Fagioli Vakası'nın hemen ardından soruşturma derinleştirildi ve yeni gelişmeler ortaya çıktı. İki İtalyan milli oyuncu daha soruşturma altında. Telefon görüşmeleri saptandı. Savcılık ile işbirliği yapmayanlar futboldan 3 yıl men edilecek.

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Tuttosport: Fagioli'nin ardından Tonali ve Zaniolo da bahis soruşturması altında. Polisler, milli takım kampında yeşil çimlere girdi ve iki oyuncuyu aldı. Soruşturma daha da derinleşecek. Oyuncular, polise bildiklerini anlattılar. Milli takım kampındaki bilgisayarlarına el konuldu. Başka oyuncular da kısa süre içerisinde ifade verecek. Malta ve İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'na ve futbolumuza ise yazık oluyor.