ÖGG sınav tarihi: Özel Güvenlik sınavı ne zaman?
108. dönem Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimleri Özel Güvenlik sınavı için geri sayım başladı. Sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru sorulacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda her sorunun değeri bir puan olacak. Sınava katılım gösterecek adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. İşte 2024 Özel Güvenlik sınavının uygulanacağı tarih...
Özel Güvenlik sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvim ile netlik kazandı. Peki, "Özel Güvenlik sınavı ne zaman?" İşte ÖGG sınav tarihine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava dair soru ve cevaplar 30 Nisan'da adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar da 17 Mayıs günü açıklanacak.