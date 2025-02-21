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        Bisiklet meraklısı öğrenciler Bisikletevi'nde buluştu

        Bursa'nın Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere bisiklet kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:42
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        Öğrenciler Bisikletevi'nde buluştu
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        Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        TED Bursa Koleji VéloTED Bisiklet Kulübü öğrencilerine yönelik etkinlikte, hem Mysia Yolları'ndaki destinasyon noktaları anlatıldı hem de bisiklet kullanımı ve rotaları konusunda önemli bilgiler verildi.

        Başköy Mahallesi'nde bulunan Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe TED Bursa Koleji 6. ve 7. sınıf öğrencileri katıldı.

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        Öğrencilere Ertan Ayçetin Bisikletevi hakkında bilgi verildi ve bisiklet kültüründeki önemine dair bilgiler paylaşıldı. Ardından da öğrencilere bisiklet tamiri ve bakımı hakkında genel bir eğitim verildi.

        Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde yer alan farklı bisiklet modellerini inceleyen VéloTED Bisiklet Kulübü öğrencileri, merak ettikleri soruları da yöneltti.

        Etkinliğin sonunda öğrencilere Mysia Yolları'nın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren bir sunum yapıldı. Öğrenciler, Mysia Yolları'nın rotaları hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladı.

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        #bisiklet
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