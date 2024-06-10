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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024: MEBBİS MEB Öğretmen atama il dışı yer değiştirme atama sonuçları sorgulama ekranı

        Öğretmen il dışı atama sonuçları: MEB Öğretmen atama il dışı yer değiştirme atama sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3-7 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları tamamlandı. Kadrolu öğretmenlerin bulundukları bölgeden farklı bir yere tayinini istediği başvurular MEBBİS üzerinden gerçekleşti. Şimdi ise gözler '' Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2024 Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:17
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        Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulanıyor. MEB tarafından il içi atamalarının sona ermesinin ardından gözler il dışı yani iller arası atama takvimi merak ediliyor. İşte Öğretmen il dışı atama sonuçları hakkında tüm detaylar

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        MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU 2024

        41 ADET TERCİH HAKKI BULUNACAK

        İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

        BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

        -Kadrolu olarak görev yapıyor olmak,

        -En az üç yıl kıdeme sahip olmak,

        -Disiplin cezası almamış olmak.

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