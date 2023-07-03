Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev alan binlerce öğretmenin gözü "Temmuz memur zammı ile en düşük öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile memur zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Öğretmen ve uzman öğretmen maaşına da memur zammına bağlı olarak artış gösterecek. İşte 2023 öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen zammında son durum...