Oğuzhan Koç: Sokakta yürürken bile şarkı yazabilirim

"Sokakta yürürken bile şarkı yazabilirim" 0:00 / 0:00

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Söz ve müziği kendisine ve Çağrı Telkıvıran'a düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait olan yeni şarkısı "Aşkın Mevsimi"nin klibini geri sayımla YouTube'da açan Oğuzhan Koç, "Sonbahar-kışa girerken hep slow şarkı çıkarıyorum. Bu yılda geleneği bozmayalım dedik. Güzel bir ayrılık şarkısı. Umarım herkes beğenir. Herkes kendinden bir şey bulacağı bir şarkı." diye konuştu.

"Şarkı yazarken hayatın tamamı kendi başımıza gelenlerden, başkalarının hayatları..." ifadelerini kullanan Koç, "Sokakta yürürken bile hüzünlü bakıştan bir şarkı yazabilirim." dedi.

"ONLAR BENİM UĞURUM"

Oğuzhan Koç, yeni şarkısının 'Üç Adam' ve sevgilisi Demet Özdemir'in onayı olmadan olmayacağını belirterek, "Onlar benim uğurum..." açıklamasını yaptı.





Partiye Ali Biçim, Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran, Demet Özdemir, Mesut Can Tomay, Murat Ceylan, Özgür Aras, Tolga Akış ve Zeynep Bastık gibi birçok ünlü isim katıldı.