"10 SENEDİR USLU BİR ÇOCUĞUM"



Aşkta karşısındaki insana eziyet etmeyi de bıraktığını ifade eden Bayülgen, "En fena şey seni seven bir insana eziyet etmek... Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim. Hakikaten sizi seven bir insanı düşünün; seni sevmiş yani ne suçu var? O seni sevmiş, seni korumak, gözetmek istiyor ya da hastalanırsan üzülüyor. Başkasının umurunda değilsin ki. O seni seviyor, niye ona eziyet ediyorsun? Bu vesileyle kendimi ehlileştirdim, son 10 senedir de uslu bir çocuk olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.