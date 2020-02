Okan Cabalar'dan 130 dakikalık komedi. Cabalar, 29 Şubat'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak. Bu sezon stand up gösterisini iki perdeye çıkaran Okan Cabalar, komedinin kendisi için ne ifade ettiğini ‘Kendimi keşfetme sürecimde olaylarla başa çıkma tarzımın komedi olduğunu anlayınca bunu bir meslek haline getirdim' sözleriyle dile getirirken seyircilerine stand up gösterisinin sonunda neler aktarmak istediğini şu sözlerle dile getirdi; 'Bütün olaylarla mizah yoluyla başa çıktığın zaman hayatta çok ağır gelen bir şey birden tüy gibi hafifleyebiliyor.'

Okan Cabalar'ın stand up gösterisinde seyircilerine kahkaha attırdığı anlatımların kaynağında gündelik yaşamında karşısına çıkan kişiler ve olaylar da var çocukluğuna dair anılar da. Stand up gösterisinde tek amacının kendisini seyretmeye gelenleri güldürmek olduğunu söyleyen Okan Cabalar, bu konudaki görüşünü 'Stand up belli bir ritmi olan bir gösteri. Bir nevi pinpon topu gibi... Seyirciye atacaksın ve güldüreceksin. Kıymetli olan budur. Şakanın içerisinde o mesajı verebiliyorsan ne âlâ. Arada bir şeyler de vermek gerektiğini düşünüyorum ama tabii ki önemli olan onu da mizahla verebilmek' sözleriyle dile getiriyor.