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"BEN EŞİMİ DELİ GİBİ SEVEM BİRİYİM"

- Dünyanın hiçbir yerinden, hiçbir kadınla mesajlaşmadım. Ben bunu ne açıktan, ne de gizliden yapmam. Ben eşimi deli gibi seven biriyim. 7 yıldır kimseyle mesajlaşmadım da şimdi mi çıktı bu olay? İhanet bir yalandır. Dinimize göre en büyük günahlardan biridir.