Survivor 2019 13. sezonu ile yine sevenleri ile buluşarak ilgileri üzerinde topladı. Survivor 2019 yarışmacılarının hayatı, yaşları ve nereli oldukları izleyiciler için merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019'da Türkiye takımında olan Okay Köksal kimdir? Okay Köksal kaç yaşında, nereli?

OKAY KÖKSAL KİMDİR?

31 yaşında ve Artvinli. 7 yaşından beri güreş yapmakta.

Okay Köksal kendisini şöyle anlatıyor ; İyi başarılar alınca güreşte başarılı kulüpler beni almak istediler. Ankara Tedaşspor'da beni ben yapan hocalarım oldu. Bir çok yurtdışı turnuvalarına giderek birinci oldum. Avrupa birinciliğim var.

Tek bir yenilgim var oda dünya ikinciliği. Bu sene Türkiye Yunanistan olduğu için kolumuzu bacağımızı bırakacağız orada. Çünkü onlar bizim ezeli rakibimiz. Bazen açken sıkıntı olabiliyor. Ancak benliğimden ödün vermeden yarışacağım. Güreş dünyanın en zor sporlarından olduğundan nabzımız yüksek yarışıyoruz. Orada bir güreşçinin neler yapabileceğini herkese göstermek istiyorum.