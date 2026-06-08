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        Haberler Spor Diğer Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı!

        Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı!

        Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı. Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı!

        Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi.

        Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 5. ve son gününde madalya atışları yapıldı.

        Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, törende açıklamalarda bulundu.

        Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Bilal Erdoğan, "Muhteşem bir Fetih Kupası'nı geride bıraktık. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok mesafe aldık. Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        14. kez düzenledikleri Fetih Kupası'nda 5 gün boyunca çok emek verdiklerini belirten Hüseyin Topbaş, "Zorlu bir süreç. Burası, manevi anlamı çok kıymetli bir mekan. Böylesine güzel bir turnuvada 51 ülkeden 860'ın üzerinde sporcuyla böyle bir turnuva yapmak bize nasip olduğu için Okçular Vakfı ailesi adına çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. 2013'te başlayan bu hikaye bugün zirveye oturmuş durumda." diye konuştu.

        Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular şöyle:

        - Makaralı Yay Erkekler Takım

        Altın madalya: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca

        Gümüş madalya: Belal Alawadi, Abdullah Almanhale, Abdulaziz Alrodhan

        Bronz madalya: Csaba Balogh, Istvan Csernak, Laszlo Szijarto

        - Makaralı Yay Karışık Takım

        Altın madalya: Amanda Mlinaric, Domagoj Buden

        Gümüş madalya: Yeşim Bostan, Emircan Haney

        Bronz madalya: Raghad Ismail A Kaabi, Belal Alawadi

        - Klasik Yay Kadınlar Takım

        Altın madalya: Minjin Kang, Juye Lee, Seulha Yu

        Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, İkbal Yıldız

        Bronz madalya: Kasandra Berzan, Alexandra Mirca, Nikoli Streapunina

        - Klasik Yay Erkekler Takım

        Altın madalya: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış

        Gümüş madalya: Jarno De Smedt, Esteban Gilson, Feel Stinkens

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        Bronz madalya: Yunhyeok Cho, Chuljun Choi, Yechan Ji

        - Klasik Yay Karışık Takım

        Altın madalya: Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz

        Gümüş madalya: Seulha Yu, Chuljun Choi

        Bronz madalya: Roberta Di Francesco, Matteo Borsani

        - Cambı kadınlar

        Altın madalya: Sabyrzhan Fariza

        Gümüş madalya: Galymzhanova Assemgul

        Bronz madalya: Cholponai Umurkulova

        - Cambı Erkekler

        Altın madalya: Dyussupov Olzhas

        Gümüş madalya: Kulmirzayev Zhanibek

        Bronz madalya: Ali Sessigyzel

        - Limitsiz Yay Hava Koşusu Erkekler

        Altın madalya: Jere Nystrom

        Gümüş madalya: Fatih Yıldız

        Bronz madalya: Adam Karpowicz

        - 50lb Limitli Yay Hava Koşusu Karma

        Altın madalya: Mattihas Lehner

        Gümüş madalya: Wagianto Anto

        Bronz madalya: Kübra Balaban

        - Limitsiz Yay Hava Koşusu Kadınlar

        Altın madalya: Şebnem Saliha Çakıroğlu

        Gümüş madalya: Kübra Balaban

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        Bronz madalya: Münevver Sarıkaya

        - Organik Yay Hava Koşusu Karma

        Altın madalya: Jere Nystrom

        Gümüş madalya: Ivar Malde

        Bronz madalya: Hüseyin Çalışkan

        - Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Kadınlar

        Altın madalya: Kanaiym Turgunbekova

        Gümüş madalya: Ayşegül Demirbağ Çalışkan

        Bronz madalya: Sabira Zhappar

        - Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Erkekler

        Altın madalya: Zhanibek Salamatuly

        Gümüş madalya: Rustam Nogoibaev

        Bronz madalya: Murat Lukpanov

        - Makaralı Yay Kadınlar

        Altın madalya: Defne Çakmak

        Gümüş madalya: Yeşim Bostan Uçar

        Bronz madalya: Hatice Efdal Köse

        - Makaralı Yay Erkekler

        Altın madalya: Ivan Siniaev

        Gümüş madalya: Venkatadri Kunderu

        Bronz madalya: Priyansh

        - Klasik Yay Erkekler

        Altın madalya: Matteo Borsani

        Gümüş madalya: Mauro Nespoli

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        Bronz madalya: Aldar Tsybikzhapov

        - Klasik Yay Kadınlar

        Altın madalya: Seulha Yu

        Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır

        Bronz madalya: Juye Lee

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