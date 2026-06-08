Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı!

Okçulukta 14. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi.

Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun 5. ve son gününde madalya atışları yapıldı.

Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, törende açıklamalarda bulundu.

Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Bilal Erdoğan, "Muhteşem bir Fetih Kupası'nı geride bıraktık. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok mesafe aldık. Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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14. kez düzenledikleri Fetih Kupası'nda 5 gün boyunca çok emek verdiklerini belirten Hüseyin Topbaş, "Zorlu bir süreç. Burası, manevi anlamı çok kıymetli bir mekan. Böylesine güzel bir turnuvada 51 ülkeden 860'ın üzerinde sporcuyla böyle bir turnuva yapmak bize nasip olduğu için Okçular Vakfı ailesi adına çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. 2013'te başlayan bu hikaye bugün zirveye oturmuş durumda." diye konuştu.

Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular şöyle:

- Makaralı Yay Erkekler Takım

Altın madalya: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca

Gümüş madalya: Belal Alawadi, Abdullah Almanhale, Abdulaziz Alrodhan

Bronz madalya: Csaba Balogh, Istvan Csernak, Laszlo Szijarto

- Makaralı Yay Karışık Takım

Altın madalya: Amanda Mlinaric, Domagoj Buden

Gümüş madalya: Yeşim Bostan, Emircan Haney

Bronz madalya: Raghad Ismail A Kaabi, Belal Alawadi

- Klasik Yay Kadınlar Takım

Altın madalya: Minjin Kang, Juye Lee, Seulha Yu

Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, İkbal Yıldız

Bronz madalya: Kasandra Berzan, Alexandra Mirca, Nikoli Streapunina

- Klasik Yay Erkekler Takım

Altın madalya: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış

Gümüş madalya: Jarno De Smedt, Esteban Gilson, Feel Stinkens

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Bronz madalya: Yunhyeok Cho, Chuljun Choi, Yechan Ji

- Klasik Yay Karışık Takım

Altın madalya: Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz

Gümüş madalya: Seulha Yu, Chuljun Choi

Bronz madalya: Roberta Di Francesco, Matteo Borsani

- Cambı kadınlar

Altın madalya: Sabyrzhan Fariza

Gümüş madalya: Galymzhanova Assemgul

Bronz madalya: Cholponai Umurkulova

- Cambı Erkekler

Altın madalya: Dyussupov Olzhas

Gümüş madalya: Kulmirzayev Zhanibek

Bronz madalya: Ali Sessigyzel

- Limitsiz Yay Hava Koşusu Erkekler

Altın madalya: Jere Nystrom

Gümüş madalya: Fatih Yıldız

Bronz madalya: Adam Karpowicz

- 50lb Limitli Yay Hava Koşusu Karma

Altın madalya: Mattihas Lehner

Gümüş madalya: Wagianto Anto

Bronz madalya: Kübra Balaban

- Limitsiz Yay Hava Koşusu Kadınlar

Altın madalya: Şebnem Saliha Çakıroğlu

Gümüş madalya: Kübra Balaban

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Bronz madalya: Münevver Sarıkaya

- Organik Yay Hava Koşusu Karma

Altın madalya: Jere Nystrom

Gümüş madalya: Ivar Malde

Bronz madalya: Hüseyin Çalışkan

- Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Kadınlar

Altın madalya: Kanaiym Turgunbekova

Gümüş madalya: Ayşegül Demirbağ Çalışkan

Bronz madalya: Sabira Zhappar

- Geleneksel Okçuluk Hedef Kategorisi Erkekler

Altın madalya: Zhanibek Salamatuly

Gümüş madalya: Rustam Nogoibaev

Bronz madalya: Murat Lukpanov

- Makaralı Yay Kadınlar

Altın madalya: Defne Çakmak

Gümüş madalya: Yeşim Bostan Uçar

Bronz madalya: Hatice Efdal Köse

- Makaralı Yay Erkekler

Altın madalya: Ivan Siniaev

Gümüş madalya: Venkatadri Kunderu

Bronz madalya: Priyansh

- Klasik Yay Erkekler

Altın madalya: Matteo Borsani

Gümüş madalya: Mauro Nespoli

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Bronz madalya: Aldar Tsybikzhapov

- Klasik Yay Kadınlar

Altın madalya: Seulha Yu

Gümüş madalya: Elif Berra Gökkır

Bronz madalya: Juye Lee