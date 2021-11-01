Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilkokul, ortaokul ve liseler için ara tatil tarihi yaklaştı, okullarda yüz yüze eğitimle ilgili son durum araştırılmaya başladı. İşte koronavirüs normalleşme adımları kapsamında yüz yüze eğitime geri dönen okulların durumu ile ilgili son durum.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceklerinin altını çizmişti.

Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açık, 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidildi. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." dedi.