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Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 eğitim öğretim sezonu ne zaman başlayacak?

Okulların geçtiğimiz ay kapanmasının ardından yaz tatillerine devam eden milyonlarca öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

Okullar ne zaman açılıyor

Okulların geçtiğimiz ay kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan milyonlarca öğrenci arasında okullarını şimdiden özleyenler, 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki yaz tatili ne zaman sona erecek, yeni dönemde ilk ders zili ne zaman çalacak? 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. 

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Eylül 2019 Pazar günü yaz tatilini bitirecek, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim sezonunun ilk ders ziliyle birlikte sınıflardaki yerini alacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

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