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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılıyor, sömestr tatili uzatıldı mı? 3 Şubat Pazartesi okul var mı, 15 tatil bitti mi? İşte MEB tatil takvimi

        Okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil bitti mi? 3 Şubat Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı?

        2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi tamamlandı. Milyonlarca öğrenci, 17 Ocak Cuma günü düzenlenen törenlerle karnelerini aldı. Ardından sömestr tatili başladı. Yarıyıl tatili devam ederken öğrenciler ve velileri ''Okullar ne zaman açılıyor? 2. dönem ne zaman başlıyor, sömestr tatili uzatıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm bu sorular 2025 MEB tatil takvimi ile yanıt buldu. Peki 15 tatil bitti mi, son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:21
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında açıklanmıştı. Takvim doğrultusunda okullar 9 Eylül'de açıldı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında uygulandı. İlk dönem karneleri 17 Ocak Cuma günü verildi. 15 günlük yarıyıl tatili ise 20 Ocak'ta başladı. İki haftalık tatil sonrası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri ‘’Okullar ne zaman açılıyor 2025? 2. Dönem ne zaman başlıyor, sömestr tatili uzatıldı mı?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2025 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi...

        2

        15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, SÖMESTR TATİLİ UZADI MI?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi.

        Okullarda 15 tatil (yarıyıl tatili) süresinin uzatıldığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda 2. Dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        5

        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

        6

        MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

        20 Haziran 2025: Okulların kapanışı

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