Özel eğitim kursları yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Sosyal medya hesaplarından da okula dönüş sinyalleri veren Bakan Selçuk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitim ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in son kararlarına göre, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabilecekler. Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

Öte yandan son yayımlanan yazıda da resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ara verilerek uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediliyor. Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacak.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan devaö edilecek.Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları henüz açılmayacak. Öte yandan MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liseler için de henüz yüz yüze eğitim kararı çıkmış değil.

Yaşam boyu öğrenme kurumlarının yeniden yüz yüze açılması belli şartları da beraberinde getiriyor. Bunlar: Hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunan kişilerin günlük saat 10.00 – 13.00 ve 13.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları kursiyer planlamasında dikkate alınacak. 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek.

Ücretli usta öğreticilerin fiili çalışacakları süreler esas alınarak, ek ders ücretleri ile sigorta gün ve prim miktarları buna göre tahakkuk ettirilecek. Uzaktan eğitim uygulamalarına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü programlarve izin verilen kurumlar dışında yer verilmeyecek.

MEB YAŞAM BOYU EĞİTİM KURUMLARI NELER?

Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Buna göre de MEB'in söz ettiği hayat boyu eğitim kurumaları halk eğitim merkezleri gibi kurumlardır. Söz konusu yüz yüze eğitime geçecek kurumlar şu an sadece Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerindeki kursları kapsıyor.