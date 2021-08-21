Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Eylül'de okulların açılacağını duyurması üzerine en çok merak edilen konulardan biri de okullarda aşının zorunlu olup olmayacağı oldu. Bakan Özer, öğrenciler ve öğretmenler için okullarda yüz yüze eğitimin detaylarını duyurdu

OKULLARDA AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için alınan tedbirlerin başında aşının geldiğini vurgulayan Bakan Özer, Türkiye'nin eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden biri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."

Millî Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını belirten Bakan Özer, aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin ve herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas durumunda yapılacakların Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi.

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLERE VE ÖĞRENCİLERE NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aşı olmayanların PCR testi vereceğini söyledi. Erdoğan "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi istenecek. Buna göre aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aşı olmayana üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.