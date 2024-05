Okyanusların bilinmeyen dünyası: Dipsiz maviliğe dair daha önce duymadığınız 10 ilginç gerçek!

10. OKYANUSUN DİBİNDEKİ SU İNANILMAZ DERECEDE SICAKTIR!

Okyanusun dibindeki su inanılmaz derecede sıcaktır. Deniz tabanındaki hidrotermal havalandırma deliklerinden çıkan su 400 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Ancak bu derinliklerdeki yoğun basınç, suyun kaynamasını engeller.

