Okyanusların bilinmeyen dünyası: Dipsiz maviliğe dair daha önce duymadığınız 10 ilginç gerçek!

4. MARS’I, OKYANUSLARDAN DAHA İYİ GÖSTEREN HARİTALAR VAR

Her ne kadar insanlar okyanuslarla çevrili olsa da, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre okyanusun derinliklerinin yüzde 80'inden fazlası "haritalanmamış, gözlemlenmemiş veya keşfedilmemiş" durumda. Ancak Mars'ın yüzeyini kendi okyanuslarımızdan daha iyi biliyoruz. Bunun nedeni büyük ölçüde, basıncın 1000 bar'a (50 jumbo jetin ağırlığına eşdeğer) kadar çıkabildiği derin okyanusu keşfetmenin zor ve pahalı olmasıdır.