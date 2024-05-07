Olaylı gecenin ardından Britney Spears: Ayağımdan ameliyat olacağım

"MAĞDUR EDİLDİM"

Olaylı gecede kapıda ambulansın bekletildiği ve eşyaları ambulansa taşınırken görülen Britney Spears; "Arabamın orada olması gerekirken tacize uğradığımı, gaz verildiğini ve sokağa çıkmam için kandırıldığımı hissediyorum" dedi ve ekledi: Pijamamlaydım, evet, ağlıyordum. Çünkü ayağımı incitmiştim. Sinir krizi geçirmedim. Ben aslında çoğu durumda çok saf olan yetişkin bir kadınım. Pijamamla göründüğüm için utanıyorum. Sevildiğimi hissetmedim. Mağdur edildim. Bu hafta tedavi olacağım."