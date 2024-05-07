Olaylı gecenin ardından Britney Spears: Ayağımdan ameliyat olacağım
Geçen hafta kaldığı otelden çıplak halde ve üzerine battaniye sarılarak çıkarılan Britney Spears, sinir krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak, kendi kendine ayağını incittiğini ve ameliyat olacağını açıkladı
Britney Spears, geçen hafta kaldığı oteldeki olaylı gecede kendini ayağından yaralamıştı. Grammy ödüllü 42 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles'taki Chateau Marmont'taki yaralanmanın ardından ameliyat olmak zorunda olduğunu açıkladı.
Otelde sevgilisi Paul Richard Soliz ile büyük bir kavgaya tutuştuğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen pop yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten hayatımın anlatıldığı kadar vahşi olmasını isterdim" dedi ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Paul Soliz ile otelin barında içki içtikten sonra, otel odasının önünde takla atarken bileğini burktuğunu söyleyen Britney Spears, iç çamaşırıyla, çıplak ayaklı ve üzerine battaniye sarılı bir şekilde otelden ayrılmıştı.
Görüntüler, ABD'li şarkıcının 2008'de geçirdiği sinir krizini hatırlatmıştı.
"MAĞDUR EDİLDİM"
Olaylı gecede kapıda ambulansın bekletildiği ve eşyaları ambulansa taşınırken görülen Britney Spears; "Arabamın orada olması gerekirken tacize uğradığımı, gaz verildiğini ve sokağa çıkmam için kandırıldığımı hissediyorum" dedi ve ekledi: Pijamamlaydım, evet, ağlıyordum. Çünkü ayağımı incitmiştim. Sinir krizi geçirmedim. Ben aslında çoğu durumda çok saf olan yetişkin bir kadınım. Pijamamla göründüğüm için utanıyorum. Sevildiğimi hissetmedim. Mağdur edildim. Bu hafta tedavi olacağım."
Görgü tanıklarına göre otel çalışanları ile misafirlerini taciz ve tehdit ettiği iddia edilen Britney Spears, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada; "Dün gece bileğimi burktum. Sağlık görevlileri yasadışı bir şekilde kapıma geldi. Odama kesinlikle içeri girmediler ama kendimi tacize uğramış hissettim" ifadesini kullanmıştı.
"OTEL SORUMLULUK ALMAK İSTEMEDİ"
Daily Mail'e konuşan bir kaynak, otelin, sanatçının geçirdiği herhangi bir yaralanmadan kendilerinin sorumlu tutulmayacağından emin olmak için ambulansı aradığını belirtti.