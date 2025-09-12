Habertürk
        Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı! | Son dakika haberleri

        Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!

        Diyarbakır'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu şaşkına çevirdi. Olayda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:54
        Ölü koyunun karnından uyuşturucu çıktı!
        Diyarbakır'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu. Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı. Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

