Ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölümcül zehre sahip olan engerek yılanları, sürü halinde görüntülendi.
Bahar ayının gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan yabani hayvanlar ortaya çıkmaya başladı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında yer alan Onbaşılar köyünün Dereiçi mezrasında da sürü halinde ortaya çıkan engerek yılanları korku saldı.
Bahattin Beşer, köyün kırsal alanlarında gezdiği sırada önünde ölümcül zehre sahip olan sürü halinde güneşlenen engerek yılanları ile karşılaştı. Beşer, yılanları kayıt altına aldı.
Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de korktuğunu ifade eden Beşer, "Bahar ayının başlamasıyla yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. Ben de köyde geziyordum, kırsal kesimde dolaştığım sırada sürü halinde engerek yılanlarını gördüm. İnanın o an çok şaşırdım ve korktum. Çünkü normal şartlarda az görüyorduk bu yılanları ama böyle sürü halinde olması korkuttu beni. Ben de o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra hepsi kaya altına girerek kayboldular. Ne olursa olsun zarar vermeyelim bu canlılara, onlar da doğamızın bir parçasıdır" dedi.