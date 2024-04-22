Ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde görüntülendi

Gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de korktuğunu ifade eden Beşer, "Bahar ayının başlamasıyla yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. Ben de köyde geziyordum, kırsal kesimde dolaştığım sırada sürü halinde engerek yılanlarını gördüm. İnanın o an çok şaşırdım ve korktum. Çünkü normal şartlarda az görüyorduk bu yılanları ama böyle sürü halinde olması korkuttu beni. Ben de o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra hepsi kaya altına girerek kayboldular. Ne olursa olsun zarar vermeyelim bu canlılara, onlar da doğamızın bir parçasıdır" dedi.