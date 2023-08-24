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        Haberler Televizyon Ölümleriyle izleyenleri hüzne boğan efsane dizi karakterleri! Her birine ayrı üzüldük...

        Ölümleriyle izleyenleri hüzne boğan efsane dizi karakterleri!

        Her ne kadar dizi ve filmlerin gerçek hayatlar olmadığını bilsek de birçoğumuzun karakterlerle bağ kurduğu doğrudur. Hatta bu bağı abartıp ölüm ilanı vermeye kadar gidenler bile var. Her ne kadar ütopik gelse de özellikle dizinin baş rollerinden bir karakter ölümle izleyenlere veda edince üzülmemek elde olmuyor. Şimdiye kadar dizideki ölümleriyle en çok konuşulan isimleri bir araya getirdik. Peki sizin en çok 'keşke ölmeseydi' dediğiniz isim kim?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:39
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        1

        Öyle Bir Geçer Zaman ki - Aylin

        2

        Adını Feriha Koydum - Feriha

        3

        Suskunlar - Ecevit

        4

        Gönül Dağı - Dilek

        5

        Ali Rıza Bey - Yaprak Dökümü

        6

        Ömer - Doktorlar

        7

        İdris Koçovalı - Çukur

        'Birinizin yaşaması için birinizin ölmesi gerek...'

        8

        Ali - Kuzey Güney

        9

        Sefer - Poyraz Karayel

        10

        Memati - Kurtlar Vadisi

        11

        Fethi - Söz

        12

        Canan - Son Yaz

        13

        Süleyman Çakır - Kurtlar Vadisi

        14

        Ramiz Dayı - Ezel

        15

        Eyşan - Ezel

        16

        Çukur - Sena

        17

        Poyraz Karayel - Ayşegül

        18

        Şehzade Mustafa - Muhteşem Yüzyıl

        19

        Bihter - Aşk-ı Memnu

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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