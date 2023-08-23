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        Haberler Televizyon Selahattin Paşalı'dan dehşete düşüren film! 5 dakika içinde izleyicileri rahatsız edecek cinsten

        Selahattin Paşalı'dan dehşete düşüren bir film! 5 dakika içinde izleyicileri rahatsız edecek cinsten

        Son zamanlarda rol aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Selahattin Paşalı, yeni bir filmle izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Paşalı, bu sefer psikoljik gerilim türünde bir filmle seyirciyi oldukça şaşırtıyor. Başrolünü Ece Çeşmioğlu ile paylaşan başarılı oyuncu Mukavemet filmi ile izleyicileri oldukça rahatsız edeceğe benziyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:21
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        Selahattin Paşalı'nın başrolünde olduğu Mukavemet filmi, Türk sinemasında tek sekans çekilme özelliği ile adından oldukça söz ettirmeyi başarıyor. Film, psikolojik gerilim unsurlarının bolca olduğu sahnelerle dikkat çekiyor.

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        Türk sinemasının parlayan yıldızlarından biri olan Selahattin Paşalı'nın 2022 yılı yapımı Mukavemet adlı filmi son zamanların en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor.

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        Soner Caner'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gerilim dolu sahneleriyle 41. İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yaptığında salondaki seyircileri rahatsız etmeyi başardı.

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        Yerli sinemada tek plan sekans tekniği ile çekilen ilk film olma özelliğini de taşıyan film, ironik adı ve psikolojik gerilim hikayesiyle epey bir ürkütücü.

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        Film, Ecem (Ece Çeşmioğlu) ve Rahmi (Selahattin Paşalı) adlı iki genç sevgilinin İstanbul’da bir apartmanın bodrum katında yaşadıkları evde geçen tek bir geceyi konu alıyor.

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        İlişkilerinin daha başında olan Ecem ve Rahmi, İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşar. Onların hayatı, bir gece Ecem'in eski sevgilisi Kazım'ın kapılarına dayanmasıyla bambaşka bir hal alır. Büyük bir kıskançlığa kapılan Rahmi'nin öfkesi, pişmanlıklarla dolu bir gecenin yaşanmasına neden olur.

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        Kabus gibi geçen o gecede Rahmi karakteri sıradan bir karakter gibi görünürken birden filmin odak noktası haline geliyor.

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        Film, kamera açılarıyla Ecem ve Rahmi çiftinin iç dünyalarına ve tartıştıkları konuya seyirciyi çekmeyi başarıyor.

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        Filmin seyrini ise Rahmi’nin kısa aralıklarla önce kıskançlık ve öfke, sonra da panik ve korku ile arka arkaya verdiği birbirinden berbat kararlar etkiliyor.

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        İlk olma özelliğiyle dikkat çeken film, izleyiciyi bir gerilim tüneline sokan senaryonun akışına uygun olarak ve teknik anlamda oldukça başarılı biçimde icra edilen tek plan sekans tekniği, hiç kesme olmadan, el kamerasıyla çekilen 104 dakikalık bir sahne olarak önümüze koyuyor.

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        Şiddet dozu oldukça yüksek olan film, bazı seyircilere ağır gelebilecek bu sahneleri görsel olarak kullanmaktan hem çekinmiyor hem de şiddetin boyutunu karakterlerin tepetaklak olan psikolojisine yedirmeyi de gayet başarıyor.

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        Yani tek şahit olduğumuz şey Kazım’ın mukavemetine karşı verilen fiziki şiddet değil, yaşanan gerçekliğin travması ile birlikte müthiş kırılma anlarının da karakter dönüşümleri açısından akışta yer bulması.

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        Seyircileri tek mekan bir evden de öte neredeyse mavi fayanslı bir banyonun küvetine hapseden filmin çekimleri sadece 14 gün sürmüş ve tek sekans çekimi için çok sıkı bir ön hazırlık aşaması geçirilmiş. Sırf bu emek bile şapka çıkartılıp izlenmeyi hak ediyor.

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        Mukavemet, yerli sinemamız açısından fazlasıyla cesur ve özgün bir yapım. Tek plan sekans tekniğiyle çekilmesi, oyunculuk performansları, gerçekçi ve vurucu anlatımıyla kesinlikle iz bırakan bir film.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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