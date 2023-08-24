Muhtemelen hiç duymadınız! Efsane çizgi film karakterlerinin gerçek insanlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz?

Simpsons karakterlerinin çoğu hafızalarımıza sonsuza kadar kazınmıştır ve açgözlü Bay Burns de bir istisna değildir. Adamın kendisi kurumsal açgözlülüğün vücut bulmuş hali olsa da görünüşü Fox'un kurucusu Barry Diller'a dayanıyor. Düşman karakterlerinizden birini patronunuza dayandırmanın iyi bir fikir olup olmadığından emin değiliz, ancak Bay Burns söz konusu olduğunda bu kesinlikle unutulmaz bir sonuç yarattı.

Bir çocukluk klasiğinin bir başka karakteri olan Bay Magoo, aşırı dar görüşlülüğü ve sorunu kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle her zaman başını her türlü belaya sokmayı başaran kısa boylu, zengin bir emeklidir. Şans eseri yaşlı adam her sorundan zarar görmeden çıkmayı başarıyor. Animasyon yönetmeni John Hubley'e göre Bay Magoo, amcası Harry Woodruff ve Amerikalı komedyen WC Fields olmak üzere iki kişinin karışımıydı. Fields'ın fotoğraflarına bakıldığında benzerliği inkar etmek zor!

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Batman'den Harley Quinn: Animasyon Dizisi (Arleen Sorkin)

Belki de Harley Quinn'in çok enerjik ve "çılgın" bir karakter olduğu ve kesinlikle birisinin çılgın hayal gücünün bir ürünü olduğu düşünüldüğünde bu daha az bilinen bir gerçektir, ancak Dr. Harleen Frances Quinzel aslında birinden ilham aldı (ve seslendirdi!) gerçek hayattaki kişi. Sorkin, karakterin yaratıcısı Paul Dini'nin Joker'in yardımcısını ilk kez nasıl tasarladığını anlattı. "Aslında Paul ve ben Emerson'daki üniversiteden beri arkadaşız. Bir gün evde Days of Our Lives'ı (Sorkin'in rol aldığı bir dizi) izliyordu. Benim saray soytarısı olduğum bir rüya sahnesi çektik ve bana şöyle dedi: Harley için ilham kaynağı buydu. Paul beni aradı ve 'Bu karakteri canlandırmak ister misin?' dedi. Evet dedim ve buraya geldim! Onu oynamak için doğmuşum." dedi Sorkin.