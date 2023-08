Muhtemelen hiç duymadınız! Efsane çizgi film karakterlerinin gerçek insanlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz?

8 Şurada Paylaş!









Bay Magoo (WC Alanları)

Bir çocukluk klasiğinin bir başka karakteri olan Bay Magoo, aşırı dar görüşlülüğü ve sorunu kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle her zaman başını her türlü belaya sokmayı başaran kısa boylu, zengin bir emeklidir. Şans eseri yaşlı adam her sorundan zarar görmeden çıkmayı başarıyor. Animasyon yönetmeni John Hubley'e göre Bay Magoo, amcası Harry Woodruff ve Amerikalı komedyen WC Fields olmak üzere iki kişinin karışımıydı. Fields'ın fotoğraflarına bakıldığında benzerliği inkar etmek zor!