Muhtemelen hiç duymadınız! Efsane çizgi film karakterlerinin gerçek insanlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz?
Herkesin çocukluk yıllarına ait favori bir çizgi filmi mutlak vardır. Sabahları erken saatlerde kalkıp heyecanla izlediğimiz o çizgi filmlerinin yerini hiçbir şey dolduramaz. Elbette bayılarak izlediğimiz bu efsane çizgi filmlerin hem iyi hem de kötü karakterleri vardı. Peki, hafızlara kazınan o muhteşem karakterlerin aslında gerçek hayattaki insanlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz?
Temel Reis (Frank "Rocky" Fiegel)
Çocukluğumuzun ıspanak yiyen, yumruklu dövüşen denizcisi hiç şüphesiz her zaman ünlü bir çizgi film karakteridir. Bu diktatör için ilham kaynağının, Chester, Illinois (yaratıcının memleketi) yerlisi olan, küçük, kuvvetli ama sert bir adam olan Frank "Rocky" Fiegel'den geldiği bildiriliyor. Fiegel, tıpkı karakter gibi pipo içiyordu, dişsizdi ve birçok kavgaya katılmıştı. Çocuksuz ölmesine ve mezar taşındaki ikonik karakterin gravürüyle işaretlenmiş bir yere gömülmesine rağmen çocuklara karşı nazik olduğu söyleniyor.
Ursula (Divine)
Küçük Denizkızı'nın dokunaçlı kötü adamı Deniz Cadısı Ursula, aktör Harris Glenn Milstead'in drag kişiliği Divine'dan ilham aldı. Divine, LGBT tarihinin ve kültürünün büyük bir bölümünü oluşturan John Waters'ın birçok filminde rol aldı.
Edna Modu (Edith Head)
The Incredibles'da Edna, ünlü süper kahramanlar için kostümler yaratan eksantrik bir moda tasarımcısıdır. Bu yüzden insanların bu karakterin tasarımını kendine özgü bir stile sahip kostüm tasarımcısı Edith Head'e atfetmeleri şaşırtıcı değil. Yuvarlak gözlükler ve arka bob kesim ile benzerliği kesinlikle görebiliriz.
Orman Kitabından Akbabalar (Beatles)
The Jungle Book'un yaratıcıları, Beatles'ın akbabaları seslendirmesini sağlamaya karar verdiklerinde yüksekleri hedeflediler, ancak John Lennon reddedince teklif hızla geri çevrildi. Bu, animatörlerin ünlü çizgi film karakterlerini John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'a benzetmesine engel olmadı. Akbabalar sadece ikonik grup üyelerine benzemekle kalmıyor, aynı zamanda onlarla Liverpudlian aksanlarını da paylaşıyorlar.
Betty Boop (Helen Kane)
Bir diğer popüler çizgi film karakteri Betty Boop, aslında siyahi şarkıcı Baby Esther Jones'un tarzını taklit ederek ün kazanan Amerikalı şarkıcı Helen Kane'in karikatürü olarak yaratılmıştı. Betty aslen antropomorfik bir Fransız kanişi olmasına rağmen, kendi çizgi filmlerinin yıldızı haline geldikçe Boop tam bir insana dönüştü. Kane, kişiliğini ve benzerliğini istismar ettiği için Max Fleischer & Paramount'a dava açtı ancak sonuçta davayı kaybetti.
Milhouse Van Houten (Josh Saviano)
Çoğumuz kesinlikle Simpsonlar'daki miyop, saf ve sosyal açıdan beceriksiz Milhouse Van Houten'e aşinayız. Adını ABD Başkanı Nixon'dan (ikinci adı Milhous) almış olsa da çocuğun karakteri ve benzerliği, dizinin yaratıcılarının karikatürize etmeyi amaçladığı Josh Saviano'nun Paul Pfeiffer'ına dayanıyordu. Bu ikisinin birbirine ne kadar benzediğini kesinlikle görebiliriz.
Bay Burns (Barry Diller)
Simpsons karakterlerinin çoğu hafızalarımıza sonsuza kadar kazınmıştır ve açgözlü Bay Burns de bir istisna değildir. Adamın kendisi kurumsal açgözlülüğün vücut bulmuş hali olsa da görünüşü Fox'un kurucusu Barry Diller'a dayanıyor. Düşman karakterlerinizden birini patronunuza dayandırmanın iyi bir fikir olup olmadığından emin değiliz, ancak Bay Burns söz konusu olduğunda bu kesinlikle unutulmaz bir sonuç yarattı.
Bay Magoo (WC Alanları)
Bir çocukluk klasiğinin bir başka karakteri olan Bay Magoo, aşırı dar görüşlülüğü ve sorunu kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle her zaman başını her türlü belaya sokmayı başaran kısa boylu, zengin bir emeklidir. Şans eseri yaşlı adam her sorundan zarar görmeden çıkmayı başarıyor. Animasyon yönetmeni John Hubley'e göre Bay Magoo, amcası Harry Woodruff ve Amerikalı komedyen WC Fields olmak üzere iki kişinin karışımıydı. Fields'ın fotoğraflarına bakıldığında benzerliği inkar etmek zor!
Batman'den Harley Quinn: Animasyon Dizisi (Arleen Sorkin)
Belki de Harley Quinn'in çok enerjik ve "çılgın" bir karakter olduğu ve kesinlikle birisinin çılgın hayal gücünün bir ürünü olduğu düşünüldüğünde bu daha az bilinen bir gerçektir, ancak Dr. Harleen Frances Quinzel aslında birinden ilham aldı (ve seslendirdi!) gerçek hayattaki kişi. Sorkin, karakterin yaratıcısı Paul Dini'nin Joker'in yardımcısını ilk kez nasıl tasarladığını anlattı. "Aslında Paul ve ben Emerson'daki üniversiteden beri arkadaşız. Bir gün evde Days of Our Lives'ı (Sorkin'in rol aldığı bir dizi) izliyordu. Benim saray soytarısı olduğum bir rüya sahnesi çektik ve bana şöyle dedi: Harley için ilham kaynağı buydu. Paul beni aradı ve 'Bu karakteri canlandırmak ister misin?' dedi. Evet dedim ve buraya geldim! Onu oynamak için doğmuşum." dedi Sorkin.
Palyaço Krusty (James Allen namı diğer Rusty Nails)
Herschel Shmoikel Pinchas Yerucham Krustofsky bizim tarafımızdan daha çok alaycı, tükenmiş, bağımlılık bilmecesi sigara içen palyaço Palyaço Krusty olarak tanınır. Bu karakteri karikatürist ve gösteri yaratıcısı Matt Groening yaratmak için kısmen, Groening'in çocukluğunda büyürken izlediği gerçek hayattaki palyaço Rusty Nails'den ilham aldı.
Simpsonlar'dan Rainier Wolfcastle (Arnold Schwarzenegger)
Wolfcastle, bazen The Simpsons programında aksiyon filmi yıldızı kinayesini temsil etmek için görünen Avusturyalı, kaslı bir aktördür. Ve eğer "Avusturyalı", "kaslı oyuncu" ve "aksiyon film yıldızı" size Arnold Schwarzenegger'i hatırlattıysa, Wolfcastle'ın karakterine kimin ilham verdiği konusunda doğru fikre sahipsiniz. Dizinin yaratıcıları Rainier Wolfcastle'ın Arnold Schwarzenegger'in bir parodisi olduğunu daha açık bir şekilde ortaya koyamazlardı, değil mi?
Ariel (Alyssa Milano)
Küçük Deniz Kızı'nda Ariel'in karakteri, kişiliğinde birçok değişiklikle birlikte Hans Christian Andersen'in "Küçük Deniz Kızı" öyküsünün baş karakterine dayanmaktadır. Ancak Ariel'in görünüşü, canlı aksiyon referansları sağlayan animatörün eşi model Sherri Stoner da dahil olmak üzere birkaç kişiye dayanıyordu, ancak çoğunlukla o sırada 16 yaşında olan Alyssa Milano'dan başkası değildi. Milano, yaratıcıların aradığı "tatlı" ve "genç" görünüme mükemmel bir şekilde uyuyordu. Ayrıca kendisinden 'Küçük Deniz Kızı'nın Yapımı'na ev sahipliği yapması istendi ve ona ilham kaynağının kendisi olduğu açıklandı.
South Park'tan Butters Stotch (Eric Stough)
Tatlı, masum ve sıcak Leopold "Butters" Stotch, dizinin ana karakteri Eric ile kesinlikle bir tezat oluşturuyor, ancak tıpkı ikincisi gibi, onun yaratılışı da başka bir kişiden ilham aldı (her ne kadar Eric'in durumunda kurgusal bir karakter olsa da). Butters genel olarak animasyon yönetmenlerinden/yapımcılarından biri olan Eric Stough'a dayanıyor.
Rugrats'tan Chuckie (Mark Mothersbaugh)
Rugrats'ın sevimli kızıl saçlı ama kolayca korkan küçük çocuğu şaşırtıcı bir şekilde yetişkin bir insana dayanıyor. Chuckie'nin karakter tasarımında dağınık saçlar ve Mothersbaugh'dan ödünç alındığından emin olduğumuz klasik kalın çerçeveli gözlükler yer alıyor.
Aladdin (Tom Cruise)
Disney'in Aladdin filminin kahramanı, prenses Jasmine'in sevgisini kazanmaya çalışan genç ve zeki bir adamdır. Animatörler gençlik ruhunu yakalamak istediler ve orijinal fikirden vazgeçerek karakteri Geleceğe Dönüş'teki Michael J. Fox'a dayandırdıktan sonra Tom Cruise'u ilham kaynağı olarak kullandılar, çünkü tasarımın fazla çocuksu olduğuna ve "çekici" olmadığına karar verildi."