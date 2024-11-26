Ölümlü set kazasına neden olan Alec Baldwin: Filmi seyretmeye cesaret edemedim

"EŞİM OLAYDAN DOLAYI TRAVMA GEÇİRDİ"

"Bu kesinlikle hayatımda uğraştığım en zor şey" diyen Baldwin, “Kurbanların ötesinde beni en çok üzen şey, bunun eşime yaptıklarıydı. Eşim bundan dolayı çok ama çok travma geçirdi. Çok fazla acı yaşandı. Biriyle evli olduğunuzda ve her şey oldukça iyi gittiğinde ve yedi çocuğunuz olduğunda işler bozulur. Çok korkutucu ve çok rahatsız edici. Biz de bu şeylerden uzaklaşmak için rüzgarı yelkenlerimize doğru almaya çalışıyoruz. Çünkü film tek başına ayakta duramıyor. Her zaman bunun gölgesinde kalacak" ifadesini kullandı.