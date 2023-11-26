Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ömür Sabuncuoğlu'dan 'Anneme ve Kızıma' projesi

        Ömür Sabuncuoğlu'dan 'Anneme ve Kızıma' projesi

        Ömür Sabuncuoğlu, geliri kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan dördüncü kitabı, 'Anneme ve Kızıma'yı kitapseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Anneme ve Kızıma' ile kız çocuklarının eğitimine umut olmaya devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazeteci - yazar Ömür Sabuncuoğlu, 'Onların Öyküsü', 'Bizim Öykümüz' ve 'Sizin Öykünüz'den sonra çalışmalarına son hızla devam ediyor. Sabuncuoğlu yeni projesinde tanınan isimler ile anneleri ve kızlarını duygusal bir çerçevede, mektuplarda buluşturdu.

        Bade İşçil, Derya - Zeynep Beşerler, Evrim Alasya, İdil Fırat, Melis Sezen, Meryem Uzerli, Murat Boz, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Özge Gürel, Özge Özder, Reyhan İpekel, Seda Bakan, Selen Keçeli, Serkan Altınorak ve Zuhal Olcay gibi isimlerin annelerine ve kızlarına, Tuba Büyüküstün’ün ise tüm kız çocuklarına yazdığı mektuplar okurlarını bekliyor.

        REKLAM

        'Anneme ve Kızıma' kitabının tüm geliri, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin yıkıcı etkilerinin ardından ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak.

        Arka Kapak

        Bu kez emekleri ve hakları asla ödenemeyecek olan annelerimize…

        Ve bu kez… Annelerinden biricik kızlarına…

        Yine maddi imkânsızlıklar nedeniyle okuyamayan çocuklarımızın eğitimi için yola çıktık. Ünlü isimler annelerine ve kız evlatlarına mektup yazdılar.

        Hepimizi büyük üzüntüye boğan 6 Şubat depremi ve sonrası… Şimdi oradaki okullara ve öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Aldığınız her kitap çocuklarımızın eğitimine destek olacak.

        Künye

        Yayın Koordinatörü: Gülşen İşeri

        Editör: Saliha Ulusoy

        Kapak tasarım: Ekin Başak Akgül

        Sayfa tasarım: Aslı Varol

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anneme ve Kızıma
        #Ömür Sabuncuoğlu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!