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On Numara için son dakikalar: MPİ On Numara sonuçları 29 Ekim sorgulama sayfası

On Numara sonuçları için son dakikalara girildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi sonrası 29 Ekim On Numara sonuçlar belli olacak. Peki, On Numara çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, On Numara 29 Ekim çekilişi ile ilgili detaylar...

29.10.2018 - 19:59 | Güncelleme:

On Numara sonuçları için nefesler tutuldu. On Numara sonuçları, her hafta olduğu gibi bu hafta da Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Peki; On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? İşte MPİ On Numara sonuçları 29 Ekim ile ilgili detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 29 EKİM

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. Çekiliş her hafta olduğu gibi bu hafta da MPİ'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 170 bin 670 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 846'ncı hafta çekilişinde 9 bilen 88 kişi 2 bin 586 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 806 kişi 126 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 161 kişi 23 lira 80'er kuruş, 6 bilen 111 bin 876 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 941 kişi 3'er lira ikramiyenin sahibi oldu.

Geçtiğimiz haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne Havsa ve İzmir'in Balçova ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

İşte On Numara Sonuçları 22 Ekim: 46 - 43 - 22 - 58 - 38 - 1 - 14 - 67 - 30 - 9 - 52 - 27 - 54 - 31 - 34 - 40 - 20 - 15 - 74 - 73 - 25 - 66

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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