Önce yürüyüş sonra deniz gezmesi
Gamze Topuz ile sevgilisi Demir Demirhisar, uzun bir yürüyüşten sonra kiraladıkları tekneyle Boğaziçi gezisine çıktı
Giriş: 10.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:51
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu - şarkıcı Gamze Topuz, şef Demir Demirhisar ile birlikte Aşiyan Sahili’nde görüntülendi.
El ele yolun karşısına geçen ikili, ardından kiraladıkları tekneye binerek kısa bir Boğaz turuna çıktı.
Çiftin oldukça keyifli oldukları görülürken daha sonra arkadaş gruplarıyla birlikte kiraladıkları tekneyle denize açıldı.
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