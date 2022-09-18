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Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti

Geçtiğimiz haziran ayında eşi Duygu Kozoğlu ile ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Onur Buldu, samimi açıklamalarda bulundu. "Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti" diyen ünlü oyuncu, "Kız çocuk babası olmak daha başka bir duygu; ilk gülüşü her şeye bedel" ifadelerini kullandı

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  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Onur Buldu, 2020 yılında öğretmen Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz haziran ayında kızları Masal'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 
  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    "BABA OLUNCA İŞ BAŞA DÜŞÜYOR"

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Onur Buldu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. 

    Kozoğlu ile mutlu birlikteliği süren 40 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buldu, "Hanım listeyi bana verdi, ben de alışverişe geldim. Baba olunca iş başa düşüyor" diye konuştu. 
  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    "KIZ ÇOCUK BABASI OLMAK BAŞKA BİR DUYGU"

    Ardından samimi açıklamalarda bulunan Onur Buldu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Mesela 'uyku' diye bir kavram yokmuş, kızım çok uslu en azından arada uyuyor. Allah isteyen herkese nasip etsin. Kız çocuk babası olmak daha başka bir duygu; ilk gülüşü her şeye bedel. Altını değiştiremiyorum ama kalan bütün işleri ben hallediyorum. Yazın 10 günlük bir tatil yaptık, iyi oldu bizim için de.
  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    "HİKAYESİ OLAN BİR TÖREN OLDU"

    Öte yandan Onur Buldu ve Duygu Kozan, 2020'de dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine girmişti. Buldu, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

    Gönül, davullu zurnalı bir düğün olmasını isterdi. Gerçi daha sonra arkadaşlarımızın ve ailemizin olduğu küçük bir tören yaptık. Poşetlerin bile yıkandığı dönem bizi çok korkuttu, tam o dönemdi. 'Birinde virüs olur, başka birine bulaşır, vicdanen biteriz!' diye küçük bir tören yaptık ama daha özel daha hikayesi olan bir tören oldu.
  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    "KAPININ ÖNÜNDE EVLENDİK"

    Ünlü oyuncu, "Halay çektiniz mi?" sorusuna ise "Yok, çekmedik. Zaten nikahımızı kapının önünde yaptık. Sağ olsun, komşularımız ve 2 - 3 arkadaşımız geldi, herkes maskeliydi. Kapının önünde evlendik. Kapıyı açıp, düğün alayına girer gibi evlendik" yanıtını vermişti.
  • Onur Buldu: Baba olduktan sonra hayatımda çok şey değişti - Magazin haberleri

    "Baba olmayı çok istiyorum" diyen ünlü isim, "Umarım iyi bir baba olurum" ifadelerini kullanmıştı.

    Kız babası olmak istediğini ifade eden Buldu, "Neden özellikle kızın olsun istiyorsun?" şeklindeki soruyu da "Kız çocuk çok güzel bir şey, evin içinde bir güneş gibi parlıyor. Mesela iki yeğenim var; biri erkek, diğeri kız. Erkek olan 'Amca ne haber?' deyip, hemen saldırıyor ama kız öyle mi? Cilveli, gelir senin gününü güzelleştirir, erkeği hep zapt etmen gerekiyor" sözleriyle yanıtlamıştı.

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