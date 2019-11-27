Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosOnur Saylak sevgilisi Gözde Yılmaz'ı öptü - Magazin haberleri

Onur Saylak sevgilisi Gözde Yılmaz'ı öptü

Ünlü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gözde Yılmaz'la sosyal medya hesabında fotoğraf paylaştı. Salyak'ın sevgilisini öperken çekilen fotoğrafı dikkat çekti

Onur Saylak - Gözde Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde sanatçı Haluk Bilginer, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet dizisinde sergilediği başarılı oyunculuğu ile 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Saylak, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gözde Yılmaz'la Emmy Ödülleri'ne katıldı. Ünlü oyuncu, törende sevgilisi Yılmaz'ı yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı.

Oyuncunun bu pozu takipçileri tarafından "Zafer pozu" olarak yorumlandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fikret Kuşkan: Gurur duyabileceğim bir eser ortaya çıkardık - Magazin haberleri
FİSKOS"Gurur duyabileceğim bir eser ortaya çıkardık"
Mert Öcal: Burada insanda ne sinir kalır, ne stres - MAgazin haberleri
FİSKOS"Burada insanda ne sinir kalır, ne stres"
Selin Ciğerci eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü - Magazin haberleri
FİSKOS"Lokum" diyerek ayak parmaklarını öptü
Merve Boluğur'dan iddialı paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOS"Tablo gibiyim"
Faruk Tınaz: Sahnelere dönmek beni korkutuyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Sahnelere dönmek beni korkutuyor"
Doğa Rutkay, Onur Bayraktar'ı unutmadı - Magazin haberleri
FİSKOS"Hayat aktı, zaman aktı..."
Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na: İyi ki doğdun - Magazin haberleri
FİSKOS"İyi ki doğdun, iyi ki"
Nurgül Yeşilçay: Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz? - Magazin haberleri
FİSKOS"Bunların çöpsüz olanını nereden buluyorsunuz?"
Yasemin Özilhan ile Sevinç Gürşen Kıranlı kuzen çıktı - Magazin haberleri
FİSKOSKuzen çıktılar
Can Yaman 'cast ajansı' iddialarına yanıt verdi - Magazin haberleri
FİSKOS"Kötü niyetli insanlara cevabımdır"
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X