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Onur Tuna: İğne vurup, serum takabiliyorum

Oyuncu Onur Tuna, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Tuna, rol aldığı dizideki karakterle ilgili konuşarak, "Doktor rolü ile kendimi çok geliştirdim. İğne vurup, serum takabiliyorum artık" dedi

Onur Tuna: İğne vurup, serum takabiliyorum - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Onur Tuna, geçtiğimiz gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Tuna, "Pandemi sürecinde bolca müzik ile ilgilendim. Uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum biliyorsunuz ona yoğunlaştım hep" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, müzik anlamında yeni sürprizleri olduğunu da sözlerine ekledi.

"İĞNE VURUP SERUM TAKABİLİYORUM ARTIK"

Oyunculukta da kendisini geliştirdiğini söyleyen Onur Tuna, rol aldığı bir dizide canlandırdığı karakter ile ilgili konuşarak "Doktor rolü ile kendimi çok geliştirdim. İğne vurup, serum takabiliyorum artık" diye konuştu.

Tuna, onun dışında yabancı dile yoğunlaştığını ve ata bindiğini söyledi.

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