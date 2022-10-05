Kaynaklara göre; OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin yaptığı toplantı sonrası, zayıflayan küresel ekonominin neden olduğu petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurma amacıyla grubun günlük üretim limitlerinde 2 milyon varillik bir kesinti kararı çıktı.

Kararın, birçok OPEC+ ülkesinin hali hazırda taahhüt ettikleri kotanın altında üretim yapması nedeniyle küresel arz üzerinde etkisinin düşük kalacağı değerlendiriliyor. Bu durum OPEC+’nın üretimi azaltmadan belirlenen yeni üretim kotalarına ulaşacakları anlamına geliyor.

Yine de kesinti kararı, birliğin, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle hali hazırda enflasyonla mücadele eden küresel ekonomiye başka bir şok ekleme riskini taşıyan bir hareket olarak, 2020'den bu yana OPEC+’nın gerçekleştirdiği en büyük üretim kesintisi oldu.

Bu hamlenin ABD'yi de rahatsız etmesi ve Washington'dan bir yanıt gelmesini tetiklemesi bekleniyor. Başkan Joe Biden, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Amerikalılar için daha yüksek üretim ve daha düşük petrol fiyatları sağlamak amacıyla bu yılın başlarında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN İLK TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, üretim kesintisi kararının ardından, ABD'nin OPEC+ ve yabancı petrol üreticilerine daha az bağımlı olması gerektiğini söyledi.

Kirby, ayrıca Fox News'e yaptığı açıklamada, kesintilerin OPEC+'ın yaz boyunca üretimi artırdıktan sonra miktarı biraz düşürdüğü anlamına geldiğini ifade etti. John Kirby, son olarak, "Zaten üç buçuk milyon varil fazla ürettiklerini söylüyorlardı, böylece gerçek üretimle dengelenmiş oldu" dedi.

PETROL FİYATI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Opec+ haberinin ardından brent petrol yüzde 1.5 yükselişle 93 doların üzerini gördü.