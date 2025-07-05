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        Haberler Ekonomi Enerji OPEC+ üyesi ülkeler ağustosta üretim artışına gidecek - Enerji Haberleri

        OPEC+ üyesi ülkeler ağustosta üretim artışına gidecek

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustos ayında petrol üretimini temmuz ayına göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:03
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        OPEC+ ülkeleri üretim artışına gidecek
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        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’dan oluşan ülkelerin, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

        Toplantıda, nisandan itibaren kademeli ve esnek şekilde geri çekilmeye başlanan günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı. Bu kapsamda, ağustos ayında temmuz üretim seviyesine kıyasla günlük 548 bin varil artış yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu artışın, 4 aylık kademeli üretim artışına eşdeğer olduğu ifade edildi.

        Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının da gösterdiği mevcut sağlıklı piyasa temelleri doğrultusunda bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak, kademeli üretim artışlarının piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği, bu esnekliğin ise piyasa istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.

        Grubun eylül ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 3 Ağustos'ta yapılacak.

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