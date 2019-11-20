Son yıllarda 'yakın zamanda robotların insanları işsiz bırakacağı' uyarılarının artması çalışanları tedirgin etse de firmalar yeni teknolojileri verim artırmak ve tasarruf etmek için bir fırsat olarak görüyor. Bunun son örneği zor bir dönemden geçen Alman finans devi Deutsche Bank oldu.

Yazın, önümüzdeki 3 yılda 18 bin çalışanının işine son vereceğini açıklayan Alman Deutche Bank bu tasarruf hedefine ulaşırken kaybettiği iş gücünü teknolojiyle telafi etmeyi planlıyor. Deutche Bank Kurumsal Yatırım Bankacılığı Operasyondan Sorumlu Yöneticisi Mark Matthews söz konusu hedefe ulaşmak için arka planda faaliyet gösteren bölümlerin önemli bir kısmını 'robotlara' emanet edeceklerini belirtti.

680 BİN SAATLİK TASARRUF

İngiliz Financial News'a konuşan Matthews 'Operasyon 4.0' ismini verdikleri bu strateji kapsamında makine öğrenme (machine learning) araçları kullandıklarını ve bunun verimi muazzam bir biçimde arttırdığını belirtti. Matthews bugüne kadar bu algoritmalar sayesinde 680.000 saatlik 'emek tasarrufu' gerçekleştirdiklerini, 'botların' 5 milyon işlem gerçekleştirdiğini söyledi.

Financial News'te çıkan haber üzerine açıklama yapan banka Matthews'in 'Operasyon 4.0' açıklamasının doğru olduğunu bildirdi. Deutche Bank 6.6 milyar dolarlık tasarruf programı kapsamında dünya genelinde ağustos ayından bu yana 1.000 çalışanının işine son verdi.

Banka, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olması ve tahvil biriminin gelirlerinin düşmesinin etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 832 milyon euroluk zarar açıkladı.