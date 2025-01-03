Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunlar hakkında konuştu

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Orhan Gencebay, bir mekânda gazetecilerin Ferdi Tayfur'un ailesiyle yaşadığı sorunları sorması üzerine; "Çok üzüldüm, önce aile hayatımızı korumamız lâzım. Biz çünkü aile toplumuyuz, korumamız lazım. Maalesef son yıllarda bu gibi olaylar çok yaşanabiliyor. Bunları önünü almak için hem siyasi hem sivil ne varsa herkesin geleneksel değerlerimizi kaybetmeden, onları daha geliştirerek yaşamamız daha iyi olacak. Bizim gelenekselliğimizin içinde dünya çapında insanlığa yakışan çok güzel değerler var. Bunları kaybetmemeliyiz" şeklindeki ifadeleri kullandı.