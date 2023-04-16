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Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü oyunculuk şöleni ve Serdar Biliş’in yönetmenliği ile geçtiğimiz günlerde prömiyerini Maximum Uniq Hall’da gerçekleştirdi. İlk oyunun izleyicileri arasında bulunan Orhan Pamuk prömiyer sonrasında oyunla ilgili düşüncelerini paylaştı

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  • Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

    Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zaman tanımaz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde dev bir prodüksiyonla tiyatroseverlerle buluştu.
  • Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

    Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile aylar süren çalışmaların sonucunda izleyicilerle buluşan oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla büyük beğeni topladı ve dakikalarca ayakta alkışlandı.
  • Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, prömiyer sonrası oyunla ilgili övgü dolu yorumlar yaptı ve kuliste ekibe tebriklerini iletti. Pamuk oyunla ilgili şu yorumlarda bulundu.
  • Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

    Çok şahane ve güzeldi, bir şiirdi. Bir daha görmeye geleceğim. Herkesin de gelmesini, görmesini istiyorum. Uzun yıllar Türkiye’de bu kadar güzel bir metin, uyarlama ve atmosfer yaşamadım. Çok mutluyum, bunu seyretmekle sarhoş oldum.
  • Orhan Pamuk: Bir daha görmeye geleceğim

    Serdar Biliş’in uyarlayıp yönettiği ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ 27 ve 28 Nisan’da, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da yeniden sahnelenecek.
    Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını Gamze Kuş üstlenirken müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alıyor.

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